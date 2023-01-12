13:42 (мск), источник: ТАСС
На Кубани на 4 га расширят переполненный мусорный полигон в Белореченском районе
Это позволит продлить его работу на два-три года.
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КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Белореченский мусорный полигон в Краснодарском крае, где существует проблема переполнения, расширят на 4 га, что позволит продлить его работу на два-три года. Об этом сообщил в четверг, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей региона, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Проблема утилизации твердых бытовых отходов — я бы вывел ее на самый первый уровень проблем в крае. Сегодня нужна мусоросортировка и такая современнейшая мусоросортировка появится в пяти муниципальных образованиях. Что касается Белореченского полигона, 4 га дополнительно будет введено к существующему полигону, по заполняемости — это от двух до трех лет.
Также губернатор отметил, что в год в регионе накапливает 2,6 млн тонн отходов, поэтому актуальным является вопрос строительства мусоросжигательных заводов. По его словам, в крае приступили к формированию дорожной карты проектов с госкорпорацией «Ростех» по строительству мусоросжигательных заводов, места их размещения практически согласованы.
В 2021 году министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор РЭО Денис Буцаев заявляли о необходимости закрытия Белореченского мусорного полигона, который принимает твердые коммунальные отходы от Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского, Туапсинского районов и города Сочи. Властями Краснодарского края было принято решение о строительстве нового полигона, определен земельный участок.
Белореченский полигон эксплуатируют с 2017 года. Ранее по результатам проверки Росприроднадзора было выявлено 27 нарушений требований законодательства, а также установлено, что фактическая загруженность составляет 1 485 000 тонн, что в полтора раза больше проектной вместимости. В результате началось загрязнение подземных водоносных горизонтов, велись административные разбирательства.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» планирует построить в Краснодарском крае два мусороперерабатывающих завода полного цикла для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Один из них планируется построить в районе Сочи, второй — в одном из муниципалитетов, расположенных в окрестностях побережья Азовского моря. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов. На Кубани работают 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки.