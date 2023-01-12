16:00 (мск), источник: Ведомости
Эксперты назвали самый опасный сценарий распространения «кракена» в России
Скорость его распространения предсказать трудно, но вирус может мутировать.
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Самый опасный сценарий распространения в России субварианта штамма коронавируса «омикрон» «кракен» — это его мутация с более ранними штаммами с высокой летальностью, заявил «Ведомостям» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
«Кракен» — это комбинация двух вариантов омикрона. С гриппами и ОРВИ он не должен мутировать, они все-таки слишком далеко друг от друга. Я больше боюсь, чтобы новый штамм не мутировал с уханьским вариантом [коронавируса] или более ранними штаммами с высокой летальностью, это будет опасно.
Неблагоприятное течение болезни может вызывать и так называемая сочетанная инфекция, когда к коронавирусу присоединяются инфекции ОРВИ или грипп или наоборот. Это дает дополнительную нагрузку на все органы и системы организма, отметил эксперт.
Роспотребнадзор сообщил 12 января, что в России зафиксирован первый случай заражения «кракеном». «Первый случай заражения вирусом субварианта “омикрона” — XBB.1.5 “кракен” был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — сказано в сообщении ведомства. Заболевшая — жительница Пензы 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта, она не была привита. Заболевание протекало в легкой форме, женщина выздоровела 2 января.
Дополнительных ограничений в связи с этим Роспотребнадзор вводить не планирует.
Способность заражать у нового штамма ковида «кракен» значительно выше, а инкубационный период — меньше, напомнил Чепурнов. Быстрый период развития, по его словам, является одним из условий вытеснения одних вариантов ковида другими. По его мнению, у российских ученых пока недостаточно «надежных» данных, чтобы понять, будет ли заболеваемость «кракеном» протекать тяжелее, чем предыдущие варианты коронавируса.
Чепурнов считает, что снизить летальность и тяжесть заболевания в случае с «кракеном» также позволит вакцинация.
«Омикрон» был существенно мягче, в частности потому, что многие переболели и были провакцинированы, в результате существенно снизились тяжелые последствия от ковида. На примере предыдущих штаммов можно говорить о том, что вакцина не защищает от заболевания как такового, но хорошо работает и защищает от летальных исходов и тяжелого течения болезни.
Снижение активности вакцинации вирусолог считает негативной тенденцией, которая может неблагоприятно повлиять на развитие заболеваемости «кракеном». «Отпустили ситуацию — немного пугает. Люди по-прежнему болеют и достаточно тяжело. Все остается достаточно серьезным», — сказал эксперт. В случае если в России начнется резкий рост заболеваемости новым штаммом, система здравоохранения, скорее всего, сможет быстро ответить на этот вызов, отмечает Чепурнов, поскольку набрала «серьезный опыт» с лечением ковида в пандемию.
Вероятно, выявленный Роспотребнадзором случай заболевания — не первый в России, предполагает врач аллерголог-иммунолог Владислав Жемчугов. «Я думаю, “кракен” давно у нас есть, просто им болеют легко, никто не обращается [за медицинской помощью] и не делает тесты. Чтобы истинное количество тут посчитать, нужно, я думаю, умножить на 10, если не на 20», — заявил он «Ведомостям».
Распространение нового штамма в России пойдет медленно — за исключением городов-миллионников, которые являются транспортными узлами, полагает Жемчугов.
Вирус практически безвредный, болеют им легко. Я думаю, что в первую очередь нужно исключать грипп на стадии ранней диагностики, а потом уже тестироваться на коронавирус, так как эти заболевания никогда не протекают совместно.
Эксперт не видит большой опасности в возможных мутациях — вирус мутирует каждый день десятки раз, это его «самопроизвольный механизм». Риск, что вирус станет опаснее, всегда есть, отмечает он. «Но надо понимать, что самому вирусу это не очень нужно, ему не надо убивать своего переносчика, потому что он сам погибнет. Цель вируса — распространиться и вытеснить своих предшественников», — сказал Жемчугов.
«Кракен» активно распространяется в США с конца октября 2022 г. В стране за несколько недель число секвенированных случаев увеличилось с 4 до 40%, писало издание Politicо со ссылкой на координатора Белого дома по реагированию на COVID-19. Помимо этого «кракен» обнаружен во многих странах Европы.
Евгения Дубровина, Дарья Мосолкина