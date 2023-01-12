18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 12 января
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Военные действовали героически в боях при Соледаре, однако основная работа еще впереди. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Скорость его распространения предсказать трудно, но вирус может мутировать.
Минкультуры Чечни не распространял заявления, в котором говорилось о праве артиста Меладзе выступать против СВО, заявил Ахмед Дудаев. Заявление ведомства, которое возглавляет Айшат Кадырова, ранее распространило издание «Подъем».
По словам жителей поселка, подобных аномально низких температур на их памяти не было.
Власти турецкой Анталии порекомендовали девушкам ростом ниже 160 сантиметров переждать шторм дома.