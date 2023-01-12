В Израиле нашли закованный в цепи 1500-летний скелет монаха Редчайшую находку сделали недалеко от Иерусалима, где 1500 лет назад был византийский монастырь.
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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 12 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Кремле прокомментировали взятие российскими силами Соледара

Военные действовали героически в боях при Соледаре, однако основная работа еще впереди. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперты назвали опасный сценарий распространения «кракена» в РФ

Скорость его распространения предсказать трудно, но вирус может мутировать.

В Чечне опровергли сообщение об отказе лишать Меладзе наград

Минкультуры Чечни не распространял заявления, в котором говорилось о праве артиста Меладзе выступать против СВО, заявил Ахмед Дудаев. Заявление ведомства, которое возглавляет Айшат Кадырова, ранее распространило издание «Подъем».

Жители Красноярского края сообщили о похолодании до −73 градусов

По словам жителей поселка, подобных аномально низких температур на их памяти не было.

Девушкам ниже 160 см запретили выходить на улицу в Анталье

Власти турецкой Анталии порекомендовали девушкам ростом ниже 160 сантиметров переждать шторм дома.

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