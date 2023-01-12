20:16 (мск), источник: RT на русском
«Мисс Россия — 2022» Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал «Мисс Вселенная».
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Как сообщает РИА Новости, в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты — участницы боролись за право войти в топ-16 самых красивых девушек мира.
«Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса», — говорится в заявлении.
В июле прошлого года уроженка Оренбурга Анна Линникова получила статус «Мисс Россия — 2022», всего в финал конкурса прошли 25 девушек.