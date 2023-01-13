В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от «кракена»

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал он.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Какие-либо ограничения в связи с этим вводить не планируются.
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант «кракен» с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при заражении «кракеном» иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.