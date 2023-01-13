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09:06 (мск), источник: © РИА Новости

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от «кракена»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от «кракена», сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

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Источник: © РИА Новости

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Какие-либо ограничения в связи с этим вводить не планируются.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант «кракен» с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при заражении «кракеном» иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.

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