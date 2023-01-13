Зачем нужны приставки в псевдонимах рэперов, и что они означают

Старейшая из рэп-аббревиатур, берет свое начало у самых истоков жанра. В расшифрованном варианте эта мини-приставка означает «мастер церемоний» (от англ. Master of Ceremonies).
В годы формирования хип-хоп-культуры так называли ведущих на вечеринках, которые под аккомпанемент диджеев разогревали толпу, выкрикивая отдельные фразы. Примечательно, что из этого понятия родился эмсиинг — одно из названий для искусства музыкального речитатива.
Позже из-за появления криминальных группировок и гангстерского рэпа в псевдонимы исполнителей начал проникать бандитский сленг. Так, например, в хип-хопе возникла аббревиатура OG, которой удостаивались только «реальные гангстеры» (от англ. Original Gangsta), считавшиеся старожилами в преступной среде.
Со временем рэп-музыка развивалась и эволюционировала, все дальше отдаляясь от своего криминального прошлого в сторону большой и продвинутой индустрии. Впрочем, шифры ее так и не покинули. Более того, их стало еще больше, и мы расшифруем самые популярные из них.
Не имеет никакого отношения к Национальной баскетбольной лиге. Эта буквенная троица в переводе с рэперского означает Never Broke Again, то есть «никогда не вернусь к нищете». Такой высокий интерес к финансовому благополучию часто используют артисты, жившие в неблагополучных районах.
Самым ярким обладателем аббревиатуры является американский рэпер NBA YoungBoy, а в российском хип-хопе можно найти множество треков с этими тремя буквами.
Расшифровывается как Most Valuable Player (или «самый ценный игрок»), используется для того, чтобы выразить уважение к прародителям жанра и выдающимся MC со значимыми заслугами. Часто хип-хоп-индустрию называют «игрой», а статус MVP делает ее участников особо важными персонами.
Забавный факт: в бизнес-среде сочетание этих же трех букв имеет абсолютно противоположное значение. Minimum Viable Product (или «минимально жизнеспособный продукт») — так расшифровывается этот акроним в мире обитателей Уолл-Стрит. Впрочем, на музыкальном рынке, как и на фондовом, такие MVP частенько встречаются.
Одна из самых распространенных рэп-приставок. Это производная от прилагательного little (от англ. «маленький»). Обычно этот акроним применялся к молодым исполнителям и артистам невысокого роста.
«Крестным отцом LIL'ов» по праву считается рэпер Lil Wayne, так как именно он впервые использовал эту аббревиатуру в своем псевдониме. Вы наверняка слышали о LIl Peep, Lil Uzi Vert или Lil Yachty. Вот все эти имена существуют исключительно благодаря Уэйну.
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Аббревиатура из псевдонима рэпера PnB Rock, погибшего в сентябре 2022 года. В этом небольшом шифре артист спрятал отсылку к месту, в котором вырос: пересечении улиц Пасториус и Бэйнтон (или Pastorious and Baynton).
Правда, учитывая тот факт, что исполнителя застрелили в результате вооруженного ограбления его дома, вписывать место жительства в сценический псевдоним, по всей видимости, не самая лучшая идея.
В своем цензурном значении расшифровывается как Metal Fingers (в переводе на русский «металлические пальцы»). Это одно из творческих альтер-эго рэпера MF Doom, которым он любил называть себя, выступая в качестве продюсера.
В более распространенной интерпретации эта приставка трактуется как Metal Face (или «металлическое лицо»). Это еще одно прозвище рэпера, прилипшее к нему из-за железной маски, в которой артист предпочитал появляться на публике.
Впрочем, данное сочетание символов встречается не только в хип-хопе. В химии, например, это Molecular Formula (в переводе на русский «молекулярная формула»).
Дословно это переводится как «козел», однако в хип-хоп-культуре такая комбинация букв образует акроним, расшифровывающийся как Greatest Of All Time. В переводе на русский это значит «величайший на все времена» и применяется только к особо респектабельным артистам.
На официальном YouTube-канале издания Complex опубликованы несколько коротких роликов, в которых именитые рэп-артисты рассказывают, кого они считают GOAT и почему. Довольно интересный материал для почитателей жанра.
В варианте без знака доллара означает As Soon As Possible (аналог русского выражения «как только, так сразу») и является устойчивой аббревиатурой в разговорном английском. Однако если вы видите написание A$AP, то это приставка одноименного хип-хоп-объединения, означающая Always Strive And Prosper («всегда стремись и процветай»).
Вдохновителем и основателем сообщества, нынешнее влияние которого постепенно выходит за рамки музыкального мира, является рэпер A$AP Yams. Лидер объединения умер в 2015 году, однако его наследие в виде A$AP Mob продолжает жить и процветать.
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Видоизмененный вариант OG, применяющийся к юным исполнителям, так или иначе связанным с криминальным миром. Дословно этот акроним расшифровывается как Young Gangsta (то есть «молодой гангстер»), однако есть и исключения.
Под абсолютно идентичной комбинацией двух букв скрывается комптонский рэпер YG, президент и один из основателей независимого лейбла Pu$haz Ink. В России же эту аббревиатуру зачастую связывают с псевдонимом хип-хоп-продюсера YG Woods, известного по работе со «сливками» отечественной рэп-сцены.