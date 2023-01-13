11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Разбираетесь ли вы в сленге журналистов?
13 января отмечается День российской печати. Мы поздравляем всех, чья работа связана с написанием текстов, а остальным предлагаем занимательный тест.
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Журналистский сленг, как и любой набор особых терминов, применимых в узкой сфере, интересен и двояк. Проверим, как быстро вам удастся угадать, что значит то или иное слово?
Олеся Маевская
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