14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как часто нужно двигаться при сидячей работе
Даже одна минута ходьбы через каждые полчаса работы улучшит ваше состояние.
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Научно доказано, что продолжительное нахождение в сидячей позе негативно влияет на здоровье. Физиологи Колумбийского университета опубликовали исследование в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, в котором дали ответ, как часто нужно двигаться при малоподвижном образе жизни, чтобы организм был в тонусе.
В отличие от других исследований, в которых проверялись один или два варианта активности, в новой работе были проверены пять различных вариантов перерыва: одна минута ходьбы после каждых 30 и 60 минут сидения, пять минут ходьбы после каждых 30 и 60 минут сидения и никакой активности вовсе.
«Если бы мы не сравнивали несколько вариантов и не меняли частоту и продолжительность упражнений, мы могли бы предоставить людям только наши предположения об оптимальной программе физнагрузок», — уточняют авторы.
11 участников исследования просидели в эргономичном кресле в течение восьми часов, вставая только для предписанной им физической нагрузки — ходьбы на беговой дорожке или похода в туалет. Исследователи следили за каждым участником, периодически измеряя у них артериальное давление и уровень сахара в крови (ключевые показатели сердечно-сосудистого здоровья). Участникам разрешалось работать на ноутбуке, читать и пользоваться телефоном во время занятий, а еще для них обеспечивалось стандартное питание.
Исследователи обнаружили, что оптимальное количество движений составляет пять минут ходьбы каждые 30 минут. Такая физнагрузка значительно снизила как уровень сахара в крови, так и кровяное давление.
Кроме того, она оказала сильное влияние на то, как организм добровольцев реагировал на обильные приемы пищи, снизив всплески сахара в крови на 58% по сравнению с сидячим положением в течение всего дня.
Минутные перерывы на ходьбу каждые 30 минут также оказывали умеренное влияние на уровень сахара в крови в течение дня, в то время как ходьба каждые 60 минут (будь то в течение одной или пяти минут) не приносила никакой пользы. Все объемы ходьбы значительно снижали артериальное давление на 4−5 мм ртутного столба по сравнению с сидением в течение всего дня. Исследователи также периодически измеряли у участников уровни настроения, усталости и проверяли их когнитивные способности.
Все физнагрузки, за исключением минутной ходьбы каждый час, приводили к значительному снижению утомляемости и значительному улучшению настроения. Ни один из режимов ходьбы не повлиял на когнитивные функции. «Влияние на настроение и усталость очень важно, — сказали авторы работы. — Люди склонны повторять действия, которые заставляют их чувствовать себя хорошо и доставляют удовольствие».
Исследователи из Колумбии в настоящее время изучают влияние 25 различных видов ходьбы на здоровье на примере более широкого круга людей. Участникам опубликованного исследования было 40, 50 и 60 лет, и у большинства из них не было диабета или высокого кровяного давления.
Результаты показывают, что даже небольшая прогулка в течение рабочего дня может значительно снизить риск сердечных и других хронических заболеваний.
Недавно ученые доказали, что интенсивность физических нагрузок влияет на память. Давно известно, что регулярные занятия спортом улучшают когнитивное и психическое здоровье, но интенсивность упражнений по-разному влияют на мозг.
Олеся Маевская