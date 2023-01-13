16:57 (мск), источник: РБК Life
Посмотрите, кто конкурирует с россиянкой за титул «Мисс Вселенная». Фото
Финал конкурса состоится 14 января.
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В Новом Орлеане прошел полуфинал 71-го международного конкурса «Мисс Вселенная», где выступила россиянка Анна Линникова. РБК Life выбрал лучшие фотографии ее и других участниц со всего мира, претендующих на звание самой красивой девушки планеты. Победительницу объявят в субботу, 14 января.
Так, в конкурсе соревнуется исландская 18-летняя фотомодель Храфнхильдур Харальдсдоттир, которая изучает в институте биологию, а также участвует в волонтерских кампаниях по уборке пляжей от мусора. Схожий род деятельности у ее коллеги из Киргизии Алтынай Ботояровой, которая провела все прошлое лето в зеленой экспедиции на озере Иссык-Куль.
Ливанка Ясмина Исмаил Зайтун имеет степень магистра журналистики и развивает в интернете собственную программу по повышению мотивации у девушек. «Мисс Малайзия» Чен Вэй Ян свободно говорит сразу на пяти языках и мечтает стать специалистом в области душевного здоровья и равновесия. А 27-летняя непальская предпринимательница и модель-фрилансер София Бхуджел недавно запустила проект под названием Project Red, который должен обеспечить женщин в Непале безопасным и бесплатным бельем для месячных.
Что касается Анны Линниковой, то 22-летняя уроженка Оренбурга завоевала титул «Мисс Россия» летом 2022 года.
Во время конкурса она призналась, что покорила жюри своей честностью, а также стремлением «быть настоящей и самой собой».
Учащаяся PR-факультета Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) работает моделью с 16 лет, много путешествует, а также увлекается шитьем, искусством, модой и изучением французского языка. Анна Линникова назвала своей любимой книгой «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, а любимым фильмом — комедию «Пока не сыграл в ящик» режиссера Роба Райнера.