17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему нас пугает пятница 13-е
На этот счет существует сразу несколько мнений и теорий.
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В 2022-м была всего одна злополучная пятница — 13 мая. Но в этом году зловещий день выпадает на две даты: 13 января и 13 октября. Нет никакой логической причины бояться такого случайного совпадения дат, но несколько ученых, в том числе Джейн Райзен, ученый-бихевиорист из Школы бизнеса Бута при Чикагском университете, объяснили National Geographic, почему многие опасаются таких пятниц.
В исследовании 2016 года ученая обнаружила, что как суеверные, так и не суеверные люди считают, что плохой исход всегда более вероятен. Например, они беспокоятся, что стоит им заявить, что автомобильная авария им не страшна, как вероятность того, что она произойдет, увеличится.
Такие мысли чаще всего посещают людей в пятницу 13-го. «Даже если я не верю в “невезучесть” дня, сам факт того, что пятница 13-е существует как известный культурный элемент, означает, что я рассматриваю возможные неприятности как возможность», — сказала Райзен.
Когда в этот день происходят ничем не примечательные события, мы склонны их замечать.
«Это добавляет “топлива” нашей разбушевавшейся интуиции, что заставляет нас становиться нервными и прислушиваться к негативным мыслям, даже если мы понимаем, что это неправда», — прокомментировала Райзен. Однако выполнение особых ритуалов, отгоняющих неудачу, таких как тройной стук по дереву или бросание соли через плечо, может иметь удивительные результаты. «Мы обнаружили, что эти действия помогают снизить тревожность и справиться с беспокойством», — сказала ученая.
Таким образом, по словам Ребекки Бора, профессора английского языка в Университете Цинциннати, простое знание суеверий может помочь привить чувство порядка в мире случайных и неконтролируемых событий. Трудно определить происхождение и эволюцию суеверия, но Стюарт Вайс, писатель и бывший профессор психологии в Коннектикутском колледже в Нью-Лондоне, сказала, что наш страх перед пятницей 13-го может таиться в религиозных убеждениях.
Например, 13-м гостем Тайной вечери был Иуда. Некоторые исследователи Библии также считают, что Ева соблазнила Адама запретным плодом в пятницу, а Авель был убит своим братом Каином в пятницу 13-го. Сочетание этих факторов произвело своего рода двойной негативный эффект по числу 13.
Другие эксперты подозревают, что эта форма трискайдекафобии — болезненной боязни числа 13 — имеет еще более древние корни. Томас Фернслер, научный сотрудник Ресурсного центра математики и естественнонаучного образования в Университете Делавэра в Ньюарке, сказал, что число 13 страдает из-за того, что оно занимает позицию после 12. Нумерологи считают 12 «полным» числом: 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 богов Олимпа, 12 подвигов Геракла и 12 апостолов Иисуса.
Ассоциация числа 13 с невезением «связана с тем, что оно немного выходит за рамки полноты», — отметил Фернслер. Нумерология также может объяснить, почему, к примеру, итальянцы не сомневаются в числе 13, а вместо этого боятся 17. Римскую цифру XVII можно преобразовать в «VIXI», что в переводе с латыни означает «моя жизнь окончена».
Какими бы произвольными суеверия ни были, они невероятно живучи. Хотя некоторые люди ведут себя по-другому в этот день, многие исследования показывают, что никто из нас не сталкивается в этот день с большим количеством неприятностей. К счастью, пятница 13-е случается не так уж и часто.
Недавно в Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорогов. Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями.
Олеся Маевская