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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском зоопарке родился детеныш вымирающего вида шимпанзе

По словам зоозащитников, это самый редкий подвид в мире.

Источник: Reuters

В британском зоопарке Честера родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения западного шимпанзе. По традиции парка его назовут в честь рок- или поп-звезды, пишет Daily Mail.

В дикой природе западные шимпанзе находятся под угрозой исчезновения по ряду причин. Среди них — незаконная охота, уничтожение среды обитания шимпанзе и болезни, распространяемые людьми.

Недавно в зоопарке Майами родился редкий детеныш антилопы. Новорожденный аддакс впервые появился на публике в рождественские выходные.

Олеся Маевская

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