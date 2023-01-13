17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском зоопарке родился детеныш вымирающего вида шимпанзе
По словам зоозащитников, это самый редкий подвид в мире.
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В британском зоопарке Честера родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения западного шимпанзе. По традиции парка его назовут в честь рок- или поп-звезды, пишет Daily Mail.
В дикой природе западные шимпанзе находятся под угрозой исчезновения по ряду причин. Среди них — незаконная охота, уничтожение среды обитания шимпанзе и болезни, распространяемые людьми.
Недавно в зоопарке Майами родился редкий детеныш антилопы. Новорожденный аддакс впервые появился на публике в рождественские выходные.
Олеся Маевская