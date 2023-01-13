19:35 (мск), источник: Ведомости
Начальную военную подготовку в школах введут после одобрения родителей
Российские школы введут модуль начальной военной подготовки после одобрения родителей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
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«Министр [просвещения России Сергей Кравцов] сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», — сказано в сообщении.
Кравцов также отметил, что в приграничных регионах, где есть угроза безопасности детей, обучение продолжается в дистанционном формате. Это вынужденная мера, подчеркнул он.
22 декабря 2022 г. Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. Школы перейдут на эту программу с 1 сентября.
Курс по начальной военной подготовке в школах ведомство разрабатывало еще с начала ноября. В октябре с такой инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне. В Минобороны также поддержали возвращение начальной военной подготовки в школах.
Ранее сообщалось, что школы смогут вводить курсы по начальной военной подготовке с 5 по 9 классы и практические полевые занятия для старшеклассников по своему усмотрению. На освоение программы «Основы военной подготовки» отведено 335 академических часов, также она предусматривает полевые занятия для учеников 10 класса общим сроком в 12 учебных дней.