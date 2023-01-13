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Спецоперация на Украине
20:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Минобороны сообщило о полном взятии Соледара

Контроль над Соледаром позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявили в Минобороны России.

Эксперты назвали самый опасный сценарий распространения «кракена» в России

Скорость его распространения предсказать трудно, но вирус может мутировать.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова

Актер Артур Смольянинов ранее заявлял о готовности воевать на стороне Украины и подчеркнул, что ему безразлична судьба России, даже если она превратится в «радиоактивный пепел».

Перестановки в руководстве военной операции на Украине. Что важно знать

Шойгу сменил главу объединенной группировки войск на Украине. Вместо генерала Суровикина ее возглавил начальник Генштаба Герасимов.

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

С момента начала показа в России 1 января 2023 года «Чебурашка» заработал 3 082 245 827 рублей и обогнал по сборам фильм Клима Шипенко «Холоп», который набрал 3 082 031 790 рублей.

В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России

Украинские СМИ ранее написали, что ФСБ РФ якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий “А”, “Б” и “В”».

В «Роскосмосе» назвали окончательную причину повреждения «Союза МС-22»

Повреждение радиатора космического корабля произошло в результате удара метеороида.

Протесты в Бразилии. Главное

8 января в Бразилии сторонники Жаира Болсонару, проигравшего президентские выборы, устроили акцию протеста в столице и на время захватили правительственные здания.

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