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11:13 (мск), источник: m24.ru

В РФ за сутки выявили 5 102 случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 5 102 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

Госпитализация потребовалась 813 пациентам, что на 7,2% меньше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 33 регионах, снижение — в 40. Без изменений ситуация осталась в 12 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания скончались 46 человек. После прохождения лечения выздоровели 3 887 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 851 824 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 271 432 человека.

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