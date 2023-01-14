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15:09 (мск), источник: ТАСС

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Источник: РИА "Новости"

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал собеседник агентства.

Актрисе было 79 лет.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу «Морозко». В 1973 была приглашена Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»), где проработала почти полвека.

Снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Начало», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и др.

За многие театральные и киноработы Чурикова отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Инна Чурикова - избранное
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