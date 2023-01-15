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12:12 (мск), источник: m24.ru

В РФ за сутки выявили 4 789 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 4 789 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Госпитализация потребовалась 489 пациентам, что на 39,9% меньше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 10 регионах, снижение — в 59. Без изменений ситуация осталась в 16 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания скончались 43 человека. После прохождения лечения выздоровели 3 208 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 856 613 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 274 640 человека.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 10 дней изоляции для людей с симптомами коронавирусной инфекции. Тем же у кого симптомов нет, рекомендуется избегать контактов с другими людьми в течение пяти дней.

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