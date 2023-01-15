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13:32 (мск), источник: ТАСС

Умер Вахтанг Кикабидзе

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Источник: РИА "Новости"

Кикабидзе родился в июле 1938 года. В 1978 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии. С 2020 года он был депутатом парламента Грузии. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино. Одна из известных — Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии «Мимино».

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