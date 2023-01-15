Грузия осталась без Мимино. Каким запомнили Вахтанга Кикабидзе

Буба Кикабидзе — именно так называли его родные, друзья и поклонники — снялся более чем в 20 фильмах. Среди образов, по которым его помнят зрители, — харизматичный летчик Валико Мизандари из «Мимино», американский шпион Джон Глэбб из телесериала «ТАСС уполномочен заявить…» и молодой врач Бенжамен Глонти из комедии «Не горюй». Кикабидзе называли «одним из любимых грузинских артистов», а песню «Чито-гврито» про маленькую птичку вместе с ним пел весь Советский Союз.
На вопросы о том, что ему ближе как артисту — музыка или кинематограф, Кикабидзе всегда выбирал первое. Любовь к музыкальному искусству ему с детства привила мать — профессиональная певица Манана Багратиони. Кикабидзе не раз вспоминал, как в непростые послевоенные годы матери приходилось много работать, чтобы вырастить сына. Его отец Константин Кикабидзе в 1942 году пропал без вести под Керчью.
Музыкой будущий артист начал заниматься еще в школе, где выступал в местном ансамбле и играл на ударных, а по вечерам собирался во дворе с друзьями, с которыми пел под гитару. «Мы собирались, наверное, как и все пацаны во всех городах — гитара, песни. Приходили ребята почти со всех улиц нашего квартала. И один из них, намного старше меня, его звали Зураб, как-то мне сказал: “Чего ты здесь сидишь и поешь? Я организовал самодеятельный джаз-оркестр в медицинском институте, пойдем, попробуешь там”, — вспоминал артист. “Для меня это была большая неожиданность, я с удовольствием пошел. И там я в первый раз увидел микрофон. С этого дня меня на улице уже не видели”, — продолжил он.
После этого случая, как признавался Кикабидзе, он спел во всех художественных коллективах столичных вузов. Несмотря на мысли о профессиональной карьере, после окончания школы Кикабидзе поступил в Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, позже — в институт иностранных языков. Оба вуза будущий артист так и не закончил, поскольку твердо решил связать жизнь с творчеством. В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии, с которой и началась его карьера певца, хотя на первом прослушивании художественный совет филармонии не сразу оценил фирменную хрипоту в его голосе.
ВИА «Орера» и встреча с Данелией
В 1960-х годах Кикабидзе был солистом вокально-инструментального ансамбля «Орера» — одного из первых в СССР музыкальных коллективов, участники которого одновременно пели и играли на музыкальных инструментах. Артист исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках, выпустив с «Орера» восемь пластинок. Вместе с ним в ансамбле также выступала народная артистка СССР Нани Брегвадзе. В этот же период состоялся и его кинодебют. В 1966 году на экраны вышла музыкальная комедия Николая Санишвили «Встреча в горах», в которой Кикабидзе сыграл роль Гии. К этому моменту он уже был известным в СССР эстрадным певцом, поэтому свое появление в картине считал коммерческим ходом со стороны создателей, чтобы привлечь внимание к фильму. «Именно в Советском Союзе <…> актеры и эстрадные певцы и композиторы могли сразу получить огромную известность, которую получил Вахтанг. И это, конечно, было необычайно важным для этих актеров — они сразу получали всесоюзную славу», — отметил в беседе в ТАСС спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вспоминая Кикабидзе.
Кикабидзе признавался, что до «Встречи в горах» и не думал об актерской карьере. «Картину сняли, а потом четыре года меня никто никуда не звал. Я для себя понял, что раз не зовут, то для кинематографа я не подхожу. И однажды раздался звонок. Звонили из Москвы, из группы режиссера Георгия Данелии», — вспоминал артист. Комедия «Не горюй!» стала второй лентой в фильмографии Кикабидзе и первой в его тандеме с Данелией. И хотя актер рассказывал, что их первая встреча прошла достаточно напряженно (артист был уверен, что не понравился режиссеру), впоследствии Данелия и Кикабидзе стали близкими друзьями, подарив зрителям еще три совместные картины — «Совсем пропащий», «Фортуна» и «Мимино». Последняя остается не только одной из самых популярных комедий в отечественном кинематографе, она принесла Кикабидзе всесоюзную славу уже в качестве актера. Фраза главного героя фильма, летчика Валико по прозвищу Мимино, посвященная Ларисе Ивановне, вошла в культурный код именно с интонацией Кикабидзе.
Заслуженный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе (слева) в роли Мимино в художественном фильме "Мимино" (режиссер Георгий Данелия) | Источник: РИА "Новости"
Говоря о влиянии «Мимино», Швыдкой вспомнил момент из фильма, когда за рубежом герой Кикабидзе пытается связаться с Телави, а по ошибке связывается с Тель-Авивом. И тем не менее летчик находит общую тему для разговора с собеседником, который оказался его земляком. По мнению Швыдкого, этот эпизод до сих пор «поразительно действует на людей». «В сегодняшнем мире, где всех разметало, вот это чувство Родины всегда будет важным и дорогим», — подытожил собеседник ТАСС.
Фильмография Кикабидзе насчитывает более двух десятков картин, среди которых также «ТАСС уполномочен заявить…», «Мелодии Верийского квартала», «Любовь с акцентом» и другие. В 1981 году артист снял по своему сценарию комедию «Будь здоров, дорогой!», получившую Гран-при на фестивале в Габрово (Болгария), а в 1985 году — картину «Мужчина и все остальные», где сам исполнил главную роль.
Жизнь в России и переезд в Грузию
Кикабидзе долгое время жил и работал в России, где также пользовался большой популярностью. Актер давал многочисленные сольные концерты в разных российских городах. Его концерты проходили с аншлагами.
После военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году артист заявил, что покидает Россию и возвращается на родину. В Грузии его никогда не переставали любить, в 2011 году в Тбилиси на одной из центральных площадей открыли памятник фильму «Мимино», на котором помимо скульптуры Кикабидзе присутствуют скульптуры режиссера Данелии, актеров Фрунзика Мкртчяна и Евгения Леонова. На церемонии открытия памятника журналисты поинтересовались у Кикабидзе, что он чувствует, тот сказал, что ему печально, так как никого из героев фильма, в том числе и Данелии уже нет в живых, а он остался один.
После переезда в Грузию Кикабидзе давал сольные концерты. В прошлом году актер овдовел. Умерла его супруга Ирина Кебадзе, с которой он прожил в браке около 50 лет.
Кикабидзе был известен и своими политическими взглядами. В последнее время он активно поддерживал оппозиционную партию «Единое национальное движение», в частности ее основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В 2020 году он стал депутатом парламента Грузии от «Национального движения», однако в работе законодательного органа практически не участвовал из-за состояния здоровья.
Несмотря на то, что несколько лет он был тяжело болен, артист считал, что ему нельзя останавливаться.