10:59 (мск), источник: m24.ru
Врач назвала оптимальное время купания на Крещение
Крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко. «Оптимальное время нахождения в проруби — около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая», — приводит ее слова РИА Новости.