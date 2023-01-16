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10:39 (мск), источник: © РИА Новости

Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из постановления правительства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, мобилизованных бизнесменов освободили от предоставления статистической отчетности во время несения службы.

Документом внесены изменения в постановление правительства «О мерах поддержки мобилизованных лиц». Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.

Как отмечают в кабмине, эти решения — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.

Призыв в рамках частичной мобилизации объявлен в России с 21 сентября, в конце октября 2022 года власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

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