Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
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14:48 (мск), источник: РБК Life

Спасатели объяснили, как правильно окунаться в крещенскую прорубь

Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением.

Источник: AP 2022

Не нырять вниз головой и не находиться в проруби более 1 минуты — в МЧС России напомнили правила купания в светлый праздник Крещения Господня. Как говорится в телеграм-канале ведомства, в преддверии праздника Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января, когда многие россияне отправляются купаться в крещенской воде, сотрудники МЧС проверяют ледовый покров на прочность, отсутствие опасных участков и трещин в местах оборудования официальных купелей. Водолазы обследуют дно естественных водоемов под иорданями. Но и граждане должны позаботиться о своей безопасности, подчеркнули в МЧС и перечислили правила погружения в прорубь:

  • перед купанием надо разогреть тело, выполнить физические упражнения, сделать зарядку, пробежаться;
  • на пути к проруби следует помнить, что дорожка может быть скользкой, поэтому идти медленно;
  • находиться в воде не более 1 минуты;
  • после купания (окунания) растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай;
  • не нырять в воду непосредственно со льда и не нырять вниз головой;
  • не окунаться в состоянии алкогольного опьянения, во время плохого самочувствия или обострения хронических заболеваний.

«Окунаться можно только в официально разрешенных и оборудованных по всем требованиям безопасности крещенских прорубях, там, где дежурят службы спасения и медики. Лучше для подхода к купели надеть удобную, нескользкую обувь, которую будет легко снять перед прорубью, а потом легко надеть, чтобы стопы не успели замерзнуть и потерять чувствительность», — рассказали в ведомстве.

Ранее в поисково-спасательной службе Московской области объяснили, как себя вести в экстремальной ситуации на водоеме, если провалился под лед. Важно в этот момент не паниковать и не делать резких движений. Действовать следует так:

  • раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой в воду;
  • попытаться осторожно, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
  • не вставать на лед сразу после выхода из воды, а медленно откатиться от кромки на безопасное расстояние и ползти к берегу;
  • передвигаться в ту сторону, откуда пришел, ведь там лед уже проверен на прочность.

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