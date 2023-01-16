14:48 (мск), источник: РБК Life
Спасатели объяснили, как правильно окунаться в крещенскую прорубь
Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением.
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Не нырять вниз головой и не находиться в проруби более 1 минуты — в МЧС России напомнили правила купания в светлый праздник Крещения Господня. Как говорится в телеграм-канале ведомства, в преддверии праздника Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января, когда многие россияне отправляются купаться в крещенской воде, сотрудники МЧС проверяют ледовый покров на прочность, отсутствие опасных участков и трещин в местах оборудования официальных купелей. Водолазы обследуют дно естественных водоемов под иорданями. Но и граждане должны позаботиться о своей безопасности, подчеркнули в МЧС и перечислили правила погружения в прорубь:
«Окунаться можно только в официально разрешенных и оборудованных по всем требованиям безопасности крещенских прорубях, там, где дежурят службы спасения и медики. Лучше для подхода к купели надеть удобную, нескользкую обувь, которую будет легко снять перед прорубью, а потом легко надеть, чтобы стопы не успели замерзнуть и потерять чувствительность», — рассказали в ведомстве.
Ранее в поисково-спасательной службе Московской области объяснили, как себя вести в экстремальной ситуации на водоеме, если провалился под лед. Важно в этот момент не паниковать и не делать резких движений. Действовать следует так: