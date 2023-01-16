14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, возможно ли в выходные «наверстать» недосып за неделю
Какие есть способы привести график сна в порядок без риска для организма?
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Большинство людей недосыпают в будни в надежде выспаться в выходные. Психиатр и эксперт в области медицины сна Алекс Димитриу заявил в интервью для Business Incider, что «наверстать» упущенные сны можно только при условии, что этот дефицит не слишком большой. Иначе процесс станет необратимым, а недосып — хроническим.
Важно контролировать свой дефицит сна, потому что «длительное недосыпание может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному риску рака и иммунной дисфункции», отметил Джеймс А. Роули, бывший президент Фонда Американской академии медицины сна. Согласно исследованию, чтобы восстановить час недосыпания, человеку потребуется четыре ночи здорового сна подряд — примерно от семи до девяти часов, чтобы полностью восстановиться.
Таким образом, если вам нужно семь часов сна в сутки, а в течение рабочей недели вы получаете только шесть, к пятнице у вас накопится «долг» на пять часов. Согласно результатам исследования, после такой недели вам потребуется около 20 дней, чтобы полностью восстановиться.
«В выходные дни можно компенсировать час или два — невозможно компенсировать недостаток сна в течение всей недели», — сказал Роули. Что же делать, если вы спите менее шести часов в сутки? В первую очередь, не нужно ждать выходных, чтобы попытаться наверстать упущенное за целую неделю.
Вместо этого, если вы пропустили час или два сна, попробуйте восполнить это сразу на следующий день, либо вздремните (лучше всего 20−30 минут). «Сон любит постоянство и график», — сказал Димитриу. Именно благодаря им поддерживается здоровый циркадный ритм.
Недавно исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что дневной свет влияет на качество и продолжительность сна.
Олеся Маевская