17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В фотоловушку нацпарка в Приморье попала желтогрудая куница
На снимках охотница обнаружила добычу.
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«Земля леопарда» продолжает радовать фотографиями своих подопечных. В этот раз в объектив фотоловушки попала харза, или желтогрудая куница.
Фотографии с пушистой красавицей появились в соцсетях нацпарка. Как пишут представители заповедника, харза — самый крупный представитель рода куниц в Приморье.
Взрослый зверь может достигать 80 сантиметров в длину. Габариты и физическая сила позволяют нескольким харзам, объединившись, добыть кабаргу — небольшое парнокопытное оленевидное животное.
Недавно один из старейших дальневосточных леопардов попал в фотоловушку в Приморье. По подсчетам сотрудников нацпарка «Земля леопарда», ему уже более 13 лет.
Олеся Маевская