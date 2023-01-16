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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В фотоловушку нацпарка в Приморье попала желтогрудая куница

На снимках охотница обнаружила добычу.

«Земля леопарда» продолжает радовать фотографиями своих подопечных. В этот раз в объектив фотоловушки попала харза, или желтогрудая куница.

Фотографии с пушистой красавицей появились в соцсетях нацпарка. Как пишут представители заповедника, харза — самый крупный представитель рода куниц в Приморье.

Взрослый зверь может достигать 80 сантиметров в длину. Габариты и физическая сила позволяют нескольким харзам, объединившись, добыть кабаргу — небольшое парнокопытное оленевидное животное.

Недавно один из старейших дальневосточных леопардов попал в фотоловушку в Приморье. По подсчетам сотрудников нацпарка «Земля леопарда», ему уже более 13 лет.

Олеся Маевская

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