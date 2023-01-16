18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 16 января
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Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины в французском фильме «Фанфан-тюльпан» (1952), где ее партнером был Жерар Филип. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы противовоздушной обороны Украины. Песков добавил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования силовиков.
За последние сутки системы ПВО и Черноморский флот Севастополя сбили десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
При вычислении наиболее депрессивного дня года использовали психологические, экономические и метеорологические показатели. Третий понедельник января называют «грустный понедельник» (Blue Monday). По мнению психологов, в этот день люди испытывают наибольшую грусть, тоску и разочарование.