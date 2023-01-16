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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 16 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Умерла Джина Лоллобриджида

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины в французском фильме «Фанфан-тюльпан» (1952), где ее партнером был Жерар Филип. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах.

Кремль связал падение ракеты на дом в Днепре с работой ПВО Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы противовоздушной обороны Украины. Песков добавил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

В Италии арестовали самого разыскиваемого босса «Коза ностра»

Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования силовиков.

Массовая атака беспилотников на Севастополь — сбиты 10 дронов

За последние сутки системы ПВО и Черноморский флот Севастополя сбили десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Почему третий понедельник января называют самым грустным днем в году

При вычислении наиболее депрессивного дня года использовали психологические, экономические и метеорологические показатели. Третий понедельник января называют «грустный понедельник» (Blue Monday). По мнению психологов, в этот день люди испытывают наибольшую грусть, тоску и разочарование.

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