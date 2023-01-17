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02:02 (мск), источник: Московский комсомолец

Российская участница «Мисс Вселенная» Линникова не общалась с конкурсанткой от Украины

По словам российской участницы конкурса «Мисс Вселенная» Анны Линниковой, она не общалась с представительницей Украины Викторией Апанасенко.

Источник: AP 2022

В эфире РБК Линникова отметила, что с девушкой из Украины она не контактировала от слова «совсем», поскольку Апанасенко всячески избегала диалога.

При этом проблем в общении с другими конкурсантками у россиянки не было.

Российская участница добавила, что ей приходит много сообщений от фанатов из разных стран мира, в частности из Италии и Венесуэлы. Она подчеркнула, что негативные комментарии в ее адрес — не ее «боль».

«Люди различными способами изливают свои переживания, поэтому — что ж, пусть. Вместо похода к психологу они решили залезть ко мне в комментарии. Хорошо», — пояснила россиянка.

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