Российская участница «Мисс Вселенная» Линникова не общалась с конкурсанткой от Украины

В эфире РБК Линникова отметила, что с девушкой из Украины она не контактировала от слова «совсем», поскольку Апанасенко всячески избегала диалога.
При этом проблем в общении с другими конкурсантками у россиянки не было.
Российская участница добавила, что ей приходит много сообщений от фанатов из разных стран мира, в частности из Италии и Венесуэлы. Она подчеркнула, что негативные комментарии в ее адрес — не ее «боль».
«Люди различными способами изливают свои переживания, поэтому — что ж, пусть. Вместо похода к психологу они решили залезть ко мне в комментарии. Хорошо», — пояснила россиянка.
Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»