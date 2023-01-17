В Храме Христа Спасителя собираются на прощание с Инной Чуриковой

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.
В Храме установлен гроб с телом артистки, а также венки и цветы, которые принесли родные, близкие, коллеги и поклонники актрисы. До начала отпевания в храме совершается литургия.
Свои соболезнования в связи с кончиной актрисы выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, политики и коллеги актрисы.
Путин назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее работы на сцене театра «Ленком» и в кинематографе являются «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи».
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, Чурикова была невероятно талантливой и харизматичной артисткой, а ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране. Кинорежиссер Никита Михалков назвал Чурикову гениальным человеком, которому нет замены.
Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Начало», «Я шагаю по Москве», «Старшая сестра», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ширли-мырли», «Идиот» и других. С 1975 года Чурикова служила в театре «Ленком».
В последние годы актриса играла в картинах «Утомленные солнцем 2», «Без границ», «Страна ОЗ», «Самый лучший день», «На веки вечные», «Иван Денисович», «Мятный пряник». Также снималась в сериалах «Мертвые души» по Николаю Гоголю, «Идиот» по Федору Достоевскому, «Московская сага» по Василию Аксенову, «В круге первом» по Александру Солженицыну и других.