Глава Минздрава заявил о влиянии COVID на репродуктивное здоровье россиян

«Пандемия коронавируса повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — сказал он на конгрессе по репродуктивной медицине.
Эксперт Минздрава Наталия Долгушина в 2021 году сообщала, что у женщин старше 35 лет, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19. Специалист говорила также о возможном снижении гормональной функции у мужчин.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отмечал, что беременные не относятся к группе повышенного риска заражения COVID-19, но если они заражаются, растет вероятность, что заболевание будет протекать в тяжелой форме. «Жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах мира имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей», — говорил он, также призывая включать их в испытания лекарств и вакцин от коронавируса.
В ООН указывали на другую проблему: спецдокладчик по вопросу о праве на здоровье Тлаленг Мофокенг указывала, что из-за коронавирусных ограничений 14 млн женщин лишились средств контрацепции, что привело к росту незапланированных беременностей; в ряде стран был ограничен доступ к безопасным абортам. Многие не смогли получить своевременную помощь в сфере репродуктивного здоровья.