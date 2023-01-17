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11:47 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава заявил о влиянии COVID на репродуктивное здоровье россиян

Глава Минздрава призвал беременных, а также мужчин и женщин, которые планируют заводить детей, прививаться от COVID. Хотя активность COVID-19 в России снизилась, мужчинам и женщинам фертильного возраста, которые планируют рождение детей, а также беременным нужно своевременно прививаться. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Источник: Reuters

«Пандемия коронавируса повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — сказал он на конгрессе по репродуктивной медицине.

Эксперт Минздрава Наталия Долгушина в 2021 году сообщала, что у женщин старше 35 лет, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19. Специалист говорила также о возможном снижении гормональной функции у мужчин.

В то же время исследования в Сеченовском университете показали, что, хотя в период болезни уровень мужских гормонов падает, показатели фертильности возвращаются в норму после выздоровления.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отмечал, что беременные не относятся к группе повышенного риска заражения COVID-19, но если они заражаются, растет вероятность, что заболевание будет протекать в тяжелой форме. «Жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах мира имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей», — говорил он, также призывая включать их в испытания лекарств и вакцин от коронавируса.

В ООН указывали на другую проблему: спецдокладчик по вопросу о праве на здоровье Тлаленг Мофокенг указывала, что из-за коронавирусных ограничений 14 млн женщин лишились средств контрацепции, что привело к росту незапланированных беременностей; в ряде стран был ограничен доступ к безопасным абортам. Многие не смогли получить своевременную помощь в сфере репродуктивного здоровья.

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