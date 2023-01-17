11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили причину веры в паранормальные явления
Все дело в неправильном сне.
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Ученые из лондонского университета Голдсмитс выяснили, что люди с нарушениями сна и бессонницей чаще всего верят в сверхъестественные события. В частности — в жизнь после смерти, призраков, демонов и НЛО. Исследование опубликовано на портале Wiley Online Library.
Ночное время может быть пугающим для многих людей: именно ночью в службу спасения поступают звонки от «очевидцев» паранормальных явлений. Вышедшее ранее исследование выявило связь между несколькими переменными сна и сверхъестественными переживаниями. В частности, сонный паралич — временная неспособность двигаться, обычно возникающая в начале сна или после пробуждения, — был связан с различными факторами, включая духовные практики и якобы опыт переживания необъяснимых событий.
Исследование, в котором изучались возможные факторы риска изолированного сонного паралича (ИСП), возникающего независимо от нарколепсии и других заболеваний, показало, что те, кто испытал на себе это явление, придерживался духовных убеждений (например, верил в то, что разум и душа могут покидать тело и путешествовать). Также на веру в паранормальное влияет синдром взрывающейся головы (СГВ) — расстройство сна, характеризующееся ощущением громких звуков или ощущением взрыва в голове во время переходов из бодрствования в сон и наоборот.
В исследовании университета Голдсмитс приняло участие 12 873 человека, из них лишь 8 853 завершили его. В основном добровольцы были женского пола (67%), а средний возраст участников составил 47,04 года. Из них были исключены те, кто страдает различными ментальными расстройствами и заболеваниями.
Количество участников, которые сообщили хотя бы об одном эпизоде СГВ или ИСП, составило 3 286 и 3 523 человек соответственно. Средняя эффективность сна для всех участников составила 84,42%, а средняя продолжительность — 6 часов и 51 минута.
Среди участников были люди, твердо верящие в паранормальные явления. 12,7% утверждали, что душа будет жить после смерти, 8,1% убеждены в существование призраков, 5,6% верили, что некоторые люди могут общаться с умершими, 3,4% говорили, что околосмертные переживания являются свидетельством жизни после смерти, 4,7% допускали существование демонов и 3,4% рассуждали о том, что инопланетяне посещали Землю или общались с людьми.
Исследователи сделали вывод о том, что плохое качество сна влияет на подобные убеждения. Ученые объясняют это тем, что даже малейшее убеждение в правдивость таких явлений приводят к беспокойству, которое, в свою очередь, может мешать здоровому сну.
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Олеся Маевская