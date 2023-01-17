14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото: 7 открытий, сделанных детьми и подростками
17 января отмечается День детских изобретений, и мы собрали топ самых известных изобретений и открытий, сделанных юными гениями.
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В трехлетнем возрасте Луи Брайль получил воспаление глаз, из-за которого окончательно ослеп к пяти годам. В 10-летнем возрасте Луи отдали в Парижский государственный институт для слепых детей, где учеников обучали грамоте, музыке, вязанию и ткачеству. Для занятий предоставлялись книги, изданные рельефно-линейным шрифтом, но таких книг было мало, и отсутствовали учебники по многим предметам.
К 15 годам Брайль разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, который используется по сей день во всем мире.
В 1964 году Роберт У. Пэтч из Чеви-Чейз, штат Мэриленд, получил патент на конструкцию игрушечного грузовика. Он создал вполне рабочий прототип грузовика из обувной коробки, бутылочных крышек и гвоздей. Ничего необычного, если не учитывать, что Роберту в то время было 6 лет.
В 1922 году 15-летний Фило Фарнсуорт показал своему учителю по химии схему полностью электронной телевизионной системы. Уже в 20-летнем возрасте юный изобретатель получил патент на диссектор — электронно-лучевой прибор на основе внешнего фотоэффекта. Его вклад в развитие телевидения считается очень значительным. Позже это изобретение помогло Фило разработать радары, создать простой электронный микроскоп и фонарь.
Любимый многими фруктовый лед был создан в 1905 году: 11-летний Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско забыл стакан с содовой и деревянной ложкой на заднем дворе. Ночь выдалась морозной — температура упала ниже нуля. Наутро Фрэнк обнаружил, что газированная вода в стакане замерзла. Немного согрев его, мальчик вытащил замороженную содовую и съел ее. 17 лет спустя Эпперсон подал заявку на патент для «замороженного льда на палочке», который назвал Popsicle по просьбе своих детей.
Честер Гринвуд изобрел теплые меховые наушники в 1873 году, тогда ему было 15 лет. Идея появилась во время катания на новых коньках: юноша слишком хорошо и быстро катался, из-за чего у него мерзли уши. В реализации первого прототипа меховых наушников помогла бабушка Честера, которая сшила меховые подкладки и прикрепила их к проволочному оголовью. Гринвуд занимался производством этого головного убора в течение 60 лет.
Механик-самоучка Жозеф Бомбардье «баловался» механикой с самого раннего возраста. Во времена его юности в Квебеке правительство не занималось уборкой снега, и люди сами пытались приспособить свои автомобили для решения этой проблемы. В 15-летнем возрасте Жозеф создал первый снегоход из сломанного автомобиля Ford Model T. Впоследствии он не только усовершенствовал свое изобретение, но и основал крупную машиностроительную компанию Bombardier Recreational Products.
В 1930 году 16-летний гимнаст Джордж Ниссен придумал концепцию батута. Через четыре года он создал прототип — из холста, соединенного с шарнирной металлической конструкцией эластичными жгутами. Изобретение имело немалый успех и первоначально даже рекламировалось как тренажер для солдат и использовалась артистами трапеции.
Олеся Маевская