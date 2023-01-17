В мэрии Сент-Женевьев-де-Буа обязались обеспечить сохранность русских захоронений

«Коммуна продолжит принимать необходимые меры для сохранения этого важного объекта международного культурного наследия. Мы подтверждаем, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища. Муниципалитет так же, как и сегодня, будет обеспечивать поддержание и восстановление общей территории муниципального кладбища», — отметила она.
Она напомнила, что с 2000-х годов в связи с утратой контактов с родственниками с учетом культурного и исторического характера некрополя Россия взяла на себя обязательство по возобновлению концессий.
По словам директора кабинета, муниципалитет не мог продолжать в последнее время восстановительные работы на кладбище из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине. «Что касается оплаты концессий за 2022 год, исключительная международная ситуация заставила нас временно отложить проведение инвентаризации захоронений и прием платы за продление концессий», — добавила она.
Одновременно представитель мэрии выразила мнение, что «война не может служить предлогом для отказа от долга памяти по отношению к ушедшим из жизни людям, независимо от их национальности».
В понедельник российское посольство во Франции призвало власти коммуны Сент-Женевьев-де-Буа к взаимодействию в разрешении ситуации вокруг русского кладбища. Как сообщили ТАСС в дипмиссии, в декабре муниципальный совет Сент-Женевьев-де-Буа принял решение приостановить взаимодействие с РФ по кладбищу и не принимать оплату за истекшие концессии, чем российская сторона на регулярной основе занималась с 2005 года. В свою очередь глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин выразил в беседе с корреспондентом ТАСС надежду, что в муниципалитете одумаются и возобновят сотрудничество с Россией. По его словам, на территории кладбища больше 5 тыс. захоронений и часть из них находится в неудовлетворительном виде.
Некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем на французской земле. Первые захоронения соотечественников были осуществлены в 20-х годах прошлого столетия.
Среди погребенных в некрополе первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин (1870−1953), художник Константин Коровин (1861−1939), легендарный ветеран Иностранного легиона французский генерал Зиновий Пешков (1884−1966) — приемный сын и крестник Максима Горького.
Здесь же находится кенотаф княгини Веры Оболенской, героини французского Сопротивления, казненной нацистами в августе 1944 года.
В свой первый визит во Францию в качестве президента России осенью 2000 года Владимир Путин возложил цветы на могилу Бунина и к памятному знаку Оболенской. Глава российского государства побывал также на могилах балерины Ольги Преображенской, поэта и драматурга Александра Галича, писателя Виктора Некрасова, артиста балета Рудольфа Нуреева, представителей донского казачества.