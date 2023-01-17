Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
13Лучшие снимки ушедшего года
Главное
Спецоперация на Украине
15:51 (мск), источник: © РИА Новости

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла во вторник в храме Христа Спасителя.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу актрисы пришли сотни людей.

Чурикова с 1975 года служила в театре «Ленком». Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах «Морозко», «Курьер», «Начало», «Я шагаю по Москве», «Старшая сестра», «Тот самый Мюнхгаузен». В последние годы актриса снялась в картинах «Утомленные солнцем 2», «Без границ», «Страна ОЗ», «Самый лучший день», «На веки вечные», «Иван Денисович».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Расплющите Запад'. Немцы на митинге выступили в поддержку России
Россия уничтожит соседа одним 'Сарматом': названа новая цель Москвы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
кино