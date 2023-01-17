17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: вода с химикатами чище пресноводной рыбы
Ученые надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду.
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В 1940-х годах были впервые созданы PFAS — группа примерно из 9 тысяч пер- и полифторалкильных химических веществ, которые активно используются в промышленности за их способность отталкивать воду и жир, не изменяя свою структуру даже при нагреве и с течением времени. Их можно встретить в составе сковородок с антипригарным покрытием, текстиля, пены для тушения пожаров и упаковок для пищевых продуктов.
Но неразрушимость этих веществ наносит непоправимый вред окружающей среде: со временем они накапливаются в воздухе, почве, воде, продуктах питания и даже в нашем организме. PFAS могут быть связаны с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая повреждение печени, высокий уровень холестерина, снижение иммунных реакций и несколько видов рака.
Ученые университета Дьюка (США) решили выяснить уровень загрязнения токсичными веществами местной рыбы. Для этого исследователи проанализировали более 500 особей из рек и озер в период с 2013 по 2015 годы. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research, средний уровень PFAS в рыбе составил 9,5 тысяч нанограммов на один килограмм, три четверти из которых составляли PFAS.
В работе авторов говорится, что общий уровень PFAS в пресноводной рыбе в 278 раз выше, чем в продаваемой в магазинах рыбе из рыбных хозяйств.
Патрик Бирн, исследователь загрязнения окружающей среды в Ливерпульском университете Джона Мура в Великобритании, не участвовавший в написании работы отметил, что PFAS являются «вероятно, самой большой химической угрозой, с которой человечество столкнулось в XXI веке». Исследование было проведено после того, как Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция представили Европейскому агентству по химикатам предложение о запрете производства PFAS.
Недавно микробиологи из Австрии нашли в листовом салате микроскопические частицы автомобильных покрышек.
Олеся Маевская