04:00 (мск), источник: ТАСС
В Якутске зафиксировали минус 54 градуса
Кроме того, в селе Бердигестях и городе Покровске температура понизилась до 58 градусов.
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ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Якутске утром в среду достигла минус 54 градусов, сообщается в Telegram-канале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).
Согласно данным управления, по состоянию на 00:00 мск в районе аэропорта в Якутске температура составила минус 54 градуса. В районе Гимеина в Якутске температура чуть выше — 50 градусов мороза. Наблюдается плотный туман. Днем ожидается температура минус 47−49 градусов.
В управлении напомнили, что 18 января в столице Якутии ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.
В Якутии по состоянию на 00:00 мск наиболее низкая температура зарегистрирована в центральных районах республики — в селе Бердигестях и городе Покровске. Там температура понизилась до минус 58 градусов. Минус 57 градусов — в Амге, Ытык-Кюеле и Чурапче, минус 56 градусов — в Учуре, Батамае и Томмоте, минус 55 градусов — в Теплом Ключе, Оймяконе, Крест-Хальджае и Намцах.
В выходные на прошлой неделе на большей части Якутии установилась аномально холодная погода, температура понизилась до 52−61 градуса мороза. В связи с морозами с 16 по 18 января школы в Якутии перешли на дистанционный режим работы. Соответствующий приказ, в котором отмечена вероятность понижения температуры до минус 65 градусов, был подписан 15 января. Спад морозов ожидают в конце текущей недели.