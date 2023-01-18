10:54 (мск), источник: © РИА Новости
Россияне рассказали, чем занимались в новогодние праздники
ВЦИОМ: 76 процентов россиян довольны новогодними каникулами, чаще всего они ходили в гости.
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Большинство россиян (76%) удовлетворены тем, как провели новогодние праздники, чаще всего граждане ходили в гости (34%) и гуляли на природе (30%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 76% граждан удовлетворены тем, как провели свои новогодние праздники, остались недовольны 22%.
В качестве досуга в праздничные дни 34% выбрали посещение гостей, 30% гуляли на природе, 25% были вынуждены работать, 18% ходили с детьми на праздничные представления и в кино, 17% ходили на каток, катались на лыжах и санях, также 17% ездили за город, еще 13% посещали театры, в рестораны и клубы ходили 10% граждан, и по 6% проводили время с семьей и оставались дома смотреть телевизор.
Болели на каникулах 3% россиян, 2% отдыхали в доме отдыха или пансионате в России, лишь 1% был на отдыхе за рубежом, и 12% россиян никуда не выбирались и провели все праздники дома.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 января 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.