Российские ученые придумали альтернативу МРТ и ПЭТ

Они рассчитывают, что разработка позволит снизить стоимость и повысить доступность диагностических процедур, требующих визуализации внутренних органов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе QLU.
Техническая сложность, высокая стоимость и громоздкость оборудования снижают доступность МРТ и ПЭТ. В качестве альтернативы исследователи предлагают использовать сверхчувствительные магнитометры, которые регистрируют сигналы (как время релаксации, так и остаточную намагниченность) от контрастных суперпарамагнитных или ферромагнитных веществ, вводимых в кровеносную систему. Исследователи разработали датчик для такого магнитометра, основанный на микропленке из железо-иттриевого граната с оптической системой регистрации сигнала.
В ходе испытаний ученые использовали датчик для анализа магнитных наночастиц как в пробирках, так и локально введенных в организм лабораторных мышей. Сенсор оказался способен эффективно регистрировать остаточную намагниченность магнитных наночастиц в обоих случаях.
«Небольшой размер чувствительного элемента в сочетании с коротким временем восстановления после отключения катушек возбуждения обеспечивают потенциально высокое пространственное и временное разрешение измерений. В среднесрочной перспективе, повышая чувствительность нашего сенсора, мы способны создать прибор по аналогии с ПЭТ, который позволил бы быстро и эффективно, с минимальными побочными эффектами, определять как наличие, так и расположение раковых клеток, а также и более точно на них воздействовать», — рассказал «Газете.Ru» Максим Острась, руководитель QLU.
Исследователи рассчитывают, что их разработка в перспективе даст возможность разработать недорогую и инновационную систему медицинской диагностики заболеваний, в том числе и рака, на более ранних стадиях.