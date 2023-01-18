12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии найден древнейший в мире рунический камень
Ученые надеются, что находка поможет изучению истории письменности.
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Норвежские археологи из Музея истории культуры Осло утверждают, что обнаружили древнейший в мире рунический камень, которому 2000 лет. Квадратная плита из коричневого песчаника размером примерно 30 на 30 сантиметров была найдена во время раскопок древнего могильника в конце 2021 года в Тирифьорде перед началом строительства железнодорожной линии, передает Phys.org.
Углеродный анализ костей и дерева, обнаруженных рядом, позволяет предположить, что надпись была сделана между 1 и 250 годами нашей эры. Руны, которые обычно устанавливали на могилах, особенно в эпоху викингов, представляли собой камни с начертанными руническими буквами — старейшим алфавитом, известным в Скандинавии.
«Мы думали, что первые камни в Норвегии и Швеции появились в 300 или 400 годах, но оказалось, что некоторые из них могут быть даже старше, чем мы считали ранее», — сообщила рунолог Кристель Зильмер.
Происхождение рунических камней остается во многом загадкой. Переведенная на латиницу надпись «Tyrifjorden» образует неизвестное слово «idiberug», которое, возможно, является именем человека или людей, находящихся в могильнике. Камень будет выставлен в Музее истории культуры в Осло с 21 января по 26 февраля.
Недавно ученые выяснили, что странные наскальные рисунки оказались древнейшими календарями. С их помощью древние люди фиксировали наблюдения за погодой и поведением животных.
Олеся Маевская