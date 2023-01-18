15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
Лучшим снимком стало изображение мамы-осьминога.
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Жюри конкурса «Подводное фотоискусство в океане» (Ocean Art Underwater Photo Contest) подвело итоги своего ежегодного соревнования. В 2022 году за призовые места боролись участники из 96 стран.
Звание лучшего снимка получила фотография «Мама-осьминог» (Octopus Mother). Она была сделана фотографом Кэт Чжоу в Палм-Бич, Флорида. Автор отмечает, что на кадре запечатлены последние, когда умирающая от старости мама занималась со своим последним выводком осьминожек.
Общая стоимость призов для победителей составила более 100 тысяч долларов (6,87 миллионов рублей). Лауреаты получили путевки на лучшие курорты для подводного плавания, дайвинг-сафари и фотооборудование для съемок в воде.
Недавно были подведены итоги международного фотоконкурса Monochrome Photography Awards за 2022 год.
Олеся Маевская