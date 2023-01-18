Российские ученые создали медицинский сканер для нёба

Для борьбы с заболеваниями челюстно-лицевой области ученые впервые предложили устройство, которое определяет размеры и конфигурацию нёба пациента. Сканер позволяет создать цифровую модель, по которой на 3D-принтере можно напечатать персонализированный встраиваемый элемент для волоконно-оптического микросенсора давления языка на нёбо. Такой датчик предполагается размещать в ротовой полости пациента (в том числе и ребенка) на короткое время. А по давлению языка на воспринимающий элемент будет оцениваться та или иная патология, например, расщелина верхней губы и нёба.
«При челюстно-лицевых патологиях сила давления языка меняется, по его измерению можно будет диагностировать заболевания челюстно-лицевой области, подбирать и корректировать лечение», — рассказала «Газете.Ru» сотрудник кафедры приборостроения ПГУ Татьяна Паршикова.
Волоконно-оптический датчик и волоконно-оптический сканер абсолютно безопасны для пациента, так как в их конструкции отсутствуют электрические элементы, размещаемые в зоне измерения. Использование таких устройств значительно повысит точность медицинской диагностики челюстно-лицевой области.
«Погрешность большинства медицинских измерений достигает 30%, — объяснила в беседе с “Газетой.Ru” доктор технических наук, профессор кафедры приборостроения ПГУ Татьяна Мурашкина. — А значения некоторых параметров, характеризующих ту или иную патологию, до сих пор неизвестны или весьма приблизительны».
Кроме того, по словам профессора, до сих пор не существует точных данных: какое давление языка на нёбо должно быть у здорового и больного человека.
Поэтому для решения этой проблемы ученые планируют собирать базу данных, где будут отражены результаты измерения давления языка на нёбо разных категорий пациентов. В дополнение к базе искусственный интеллект будет определять отклонение от нормы и указывать на патологию.