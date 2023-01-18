14:37 (мск), источник: Газета.Ру
Уральские ученые придумали, как вредные выбросы ТЭЦ можно превратить в спирт
Российские ученые предложили способ производить биоэтанол с помощью водорослей и выбросов электростанций.
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Об этом «Газете.Ru» рассказали в Уральском федеральном университете, где была создана технология.
Биоэтанол — это этиловый спирт, получаемый из биологического сырья для использования в качестве топлива. Он относится к возобновляемым источникам энергии, не зависит от ископаемых запасов и практически не является источником парниковых газов. Однако для его производства приходится засеивать поля техническими культурами, что дорого и приводит к сокращению производства пищи.
Они являются источниками выбросов парниковых газов, которые образуются в процессе сжигания топлива, и насыщены углекислым газом, сажей, несгоревшими частицами, разными химическими веществами. Кроме того, они сбрасывают в технические водоемы тепло и техническую воду с соляной кислотой, аммиаком и солями железа и аммония. Из-за этого в водных резервуарах разрастаются водоросли, которые обычно вредят электростанции.
«По результатам проведенных опытов мы предлагаем использовать водоросли — ряску, элодею и другие — как биофильтр для очистки воды, поглощения растворенных в ней углекислоты и других химических соединений, а также частиц золы. Наши опыты также показали, что водоросли, которые произвольно произрастают в водоемах-отстойниках или специально выращиваются в них, способны поглощать цинк, магний, железо, алюминий, кремний и в особенности свинец. В бобовых, которые мы поливали водой, очищенной водорослями, содержание свинца оказалось в десять раз меньше, а рост растений заметно усилился», — рассказала «Газете.Ru» руководитель исследований, старший преподаватель кафедры теоретической механики УрФУ Марина Волкова.
Вода, очищенная водорослями, полностью соответствует санитарным нормам, ее без опасных последствий можно сливать в окружающую среду или использовать в технических и технологических целях, например, в гидропонике. «Использованные водоросли обычно отправляются на свалку. Однако свалки отработавших водорослей-абсорбентов также загрязняют атмосферу, почву и воды. Поэтому в соответствии с разработанной нами технологией после очистки воды водоросли в течение 1−2 суток подвергаются обработке ферментами и разложению. Добавление в получившуюся биомассу дрожжей вызывает брожение. В конечном счете образуется биоэтанол — экологически чистое топливо последнего поколения», — добавила ученая.
Эту же технологию можно использовать не только для переработки водорослей, но и для утилизации сгнивших овощей и фруктов.