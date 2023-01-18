Путин: подвиг жителей блокадного Ленинграда должен навсегда остаться в народной памяти

«Сейчас только мы с руководством города поговорили о том, что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом — это всё вещи, которые навсегда останутся в памяти народа нашей страны, и мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории с тем, чтобы это навсегда осталось в народной памяти», — приводит его слова пресс-служба Кремля.
Снятие блокады Путин назвал событием исторического масштаба и поздравил с ним ветеранов.
Ранее сегодня Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. 9 января о планах Путина посетить родной Санкт-Петербург и Ленобласть и принять участие в мероприятиях писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к властям регионов, а также собеседника, близкого к Старой площади.
9 мая 2022 г. Владимир Путин, выступая на параде Победы, назвал 9 мая 1945 г. триумфом «единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу». «В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война», — сказал тогда Путин. Глава государства назвал долгом сохранение памяти о тех, кто «сокрушил нацизм и завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился». Россия гордится «непокоренным доблестным поколением победителей и тем, что мы — их наследники».
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.