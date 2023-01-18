15:28 (мск), источник: РБК Life
В Роструде обозначили предельный срок выдачи отпускных перед отдыхом
И поставили точку в вопросе «календарные или рабочие дни брать расчет».
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Выдать сотруднику отпускные работодатель обязан не позднее, чем за три дня до начала законного оплачиваемого отдыха, рассказали в Роструде. Как пояснили в ведомстве, в расчет при этом следует брать именно календарные, а не рабочие дни. То есть, нерабочие и выходные дни в таком случае тоже учитываются.
В различных статьях трудового кодекса обозначены различные термины (и рабочие, и календарные дни), в зависимости от того, какую часть трудовых отношений регулирует каждая глава документа. Поэтому, как отметили специалисты Роструда, из системного толкования этих норм трудового кодекса страны и следует, что сроки для оплаты отпуска исчисляются именно в календарных днях.
«Важно, что при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем оплата отпуска производится накануне этого дня», — подчеркнули эксперты по трудовым отношениям.
Если же в указанный законом срок работодатель не выполнил свои обязательства и не выдал средний заработок за дни оплачиваемого отдыха, то сотрудник вправе пожаловаться в государственную инспекцию труда. Сообщить о нарушении своих прав каждый россиянин может через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф», напомнили в ведомстве.
Несколько недель назад в Роструде представили и мобильное приложение для этих целей с таким же названием «Онлайнинспекция.рф». С его помощью можно подать и отследить обращение в инспекцию труда, а также получить онлайн-консультацию через раздел «Дежурный инспектор». Можно задать свой вопрос и получить ответ в течение одного—трех рабочих дней.