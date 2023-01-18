16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В «Ночном дозоре» Рембрандта нашли необычное химическое соединение
Открытие дает новое представление о технике живописи XVII века.
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Ученые из Государственного музея Амстердама (Нидерланды), Европейского синхротронного центра (Франция), Университета Антверпена (Бельгия) и других научных организаций изучили химический состав одной из самых известных картин Рембрандта «Ночной дозор». Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie International Edition.
Работу художника исследовали при помощи методов масштабной визуализации и рентгеновского сканирующего прибора. С картины брали крошечные образцы краски и изучали их при помощи микрорентгеновских зондов.
Ее анализ выявил присутствие формиата свинца (соли свинца и муравьиной кислоты), представляющего собой бесцветные растворяющиеся в воде кристаллы.
Исследователи считают, что открытие даст науке новые сведения о возможном использовании Рембрандтом масляных красок на основе свинца, а также о сложном химическом составе исторических полотен, написанных маслом. Однако также не исключено, что формиаты свинца появились на картине благодаря более поздним реставрационным работам.
Недавно сотрудники израильского Музея Хехта обнаружили три ранее неизвестных эскиза знаменитого итальянского художника XX века Амедео Модильяни, спрятанных под поверхностью его картины «Обнаженная в шляпе».
Олеся Маевская