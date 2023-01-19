01:01 (мск), источник: ТАСС
Православные христиане отпразднуют Крещение Господне
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в четверг отмечает один из 12-и главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.
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«19 января, в праздник Крещения Господня, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, где отмечается престольный праздник, Божественную литургию и чин великого освящения воды», — сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.
По православному вероучению, при крещении Иоанном Предтечей Иисуса Христа в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя миру в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. В Евангелии говорится о том, что в момент крещения Спасителя с неба на него снизошел Святой Дух в виде голубя, и при этом был глас с небес Бога-Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
В память о крещении Христа в день Богоявления и накануне, в Крещенский сочельник, в храмах традиционно совершается чин великого освящения воды. Крещенскую воду верующие пьют с молитвой натощак, ею окропляют людей и дома.
«День Богоявления учит нас очень многому. Он учит нас, что Господь, явивший себя миру, в том числе через Богоявление на реке Иордан, не ушел из этого мира, потому что ныне Он присутствует здесь своим Духом Святым. И Богоявление, которое мы торжественно прославляем, не закончилось и никогда не закончится, потому что Бог во Святом Духе вместе с нами. Осознание того факта, что Бог не оставил мира, не оставил рода человеческого, не оставил ни одного из нас, должно укреплять нас в вере и благочестии, в желании благодарить Бога и молиться Ему, в стремлении жить по закону, который Господь принес в мир, потому что, только следуя этому закону, человек может обрести полноту жизни или, выражаясь обычным языком, подлинное счастье», — сказал патриарх Кирилл в проповеди по случаю Крещения.
В первые века христианства праздники Рождества и Крещения Господня отмечались в один день и имели одно общее название — Богоявление. Оно вспоминалось в двух смыслах: воплощение Бога как человеческого младенца и богоявление как явление Троицы при крещении Христа в Иордане. Со временем были выделены два отдельных праздника, дни между которыми стали называть святками (святыми днями).
Традиционные крещенские купания пройдут и проходят этой ночью во многих регионах страны.
Так, в столице, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для крещенских купаний в этом году подготовлено 46 мест. Каждую прорубь оборудовали настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. На местах дежурят около 800 спасателей и пожарных, а также медики. Безопасность религиозных мероприятий в эти дни обеспечивают 12 тыс. человек.
Заммэра столицы Петр Бирюков уточнил, что по 46 адресам недалеко от берега организованы 50 майн (прорубей) и 13 купелей — больше всего площадок в Троицком и Новомосковском и Северо-Западном административных округах. Помимо прочего, они обеспечены поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, передвижными туалетами и освещением. Водолазы московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах.
По данным министерства благоустройства Московской области, в регионе организовано 225 мест для крещенских купаний. Ожидается, что в этом году подмосковные площадки посетят 260 тыс. человек.
По информации начальника отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрея Печенина, спасательное ведомство будет обеспечивать по всей России безопасность более 3,3 тыс. оборудованных мест для крещенских купаний, которые, как ожидается, посетят более 1,5 млн человек. Людям с хроническими заболеваниями или с обострениями врачи советуют воздержаться от участия в купаниях на морозе, чтобы не допустить резкого ухудшения состояния.