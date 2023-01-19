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11:05 (мск), источник: Российская газета

Петр Бирюков: более 14 тыс. хвойных деревьев сдали москвичи в рамках акции «Елочный круговорот»

С начала акции «Елочный круговорот» жители столицы сдали на переработку более 14 тыс. хвойных деревьев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Источник: Российская газета

«В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция “Елочный круговорот”, в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку, — отметил Петр Бирюков. — Москвичи уже сдали более 14 тыс. хвойных».

Главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года.

Он напомнил, что жители в прошлом году сами выбрали удобные пункты. В общей сложности открылись 600 пунктов. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений.

Собранные еловые деревья отправляют в дробилки, получая щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах, изготовлении плодородного грунта и обустройства экологических троп.

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