Петр Бирюков: более 14 тыс. хвойных деревьев сдали москвичи в рамках акции «Елочный круговорот»

«В городе со 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция “Елочный круговорот”, в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку, — отметил Петр Бирюков. — Москвичи уже сдали более 14 тыс. хвойных».
Главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года.
Он напомнил, что жители в прошлом году сами выбрали удобные пункты. В общей сложности открылись 600 пунктов. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений.
Собранные еловые деревья отправляют в дробилки, получая щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах, изготовлении плодородного грунта и обустройства экологических троп.