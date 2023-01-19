11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: помогает ли голодание жить дольше
В журнале National Geographic появился материал о пользе голодания с мнением нескольких экспертов, которые годами изучали этот вопрос.
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Один из них, Вальтер Лонго, доктор биологии, провел в Молохио, деревне в регионе Калабрия на юге Италии, все детство. Это область с самым большим количеством долгожителей, что не могло не привлечь его внимания как ученого.
В большей степени его интересовало, как местная пища и еда в целом влияет на продолжительность жизни. Опрошенные деревенские старейшины говорили, что едят просто и экономно: овощи, бобы, фрукты, оливковое масло, макароны и минимальное количество мяса. Однако ученый отметил, что зачастую старики вспоминали моменты, когда им приходилось голодать.
Будучи молодым лаборантом, Лонго «морил» дрожжи голодом, чтобы выяснить, как лишение питательных веществ влияет на экспрессию генов и другие биологические процессы, связанные с увеличением продолжительности жизни.
Однако немногие согласятся на длительное голодание, которое, в свою очередь, может привести к потере мышечной массы и другим проблемам. Ученый потратил годы на разработку, тестирование и доработку диеты, которая обманом заставляет наш организм реагировать так, как будто мы вообще ничего не едим. В нем очень мало калорий, сахаров и белков, а также много ненасыщенных жиров.
В экспериментах на мышах среднего возраста Лонго показал, что диета, имитирующая голодание, или, как он ее называет, «ящур», увеличивает продолжительность жизни, оживляет иммунную систему и снижает заболеваемость раком. Диета также улучшила способность к обучаемости и память у старых подопытных и задержала снижение когнитивных функций.
Лонго создал диету, имитирующую голодание, меню которой состояло из богатых питательными веществами крекеров, оливок, суповых смесей, травяного чая и пищевых добавок. Исследование с участием 71 здорового взрослого человека, которые придерживались диеты в течение пяти дней подряд один раз в месяц в течение трех циклов, показало, что она снижает жировые отложения, массу тела, кровяное давление, уровень глюкозы и С-реактивного белка — все это хорошо для предотвращения сердечных заболеваний.
При этом участники с сахарным диабетом второго типа и другими хроническими заболеваниями показали наилучшие результаты. В 2022 году Лонго и его коллеги выяснили, что выработанная диета улучшила метаболическое здоровье пациентов с раком простаты, что повысило вероятность ее использования в качестве дополнительной меры лечения от рака.
Грядущее масштабное исследование будет включать в себя 500 участников возрастом от 30 до 65 лет из Молохио, Вараподио и соседних деревень для прямого сравнения эффектов их обычного режима питания и «ящура». Ученый надеется, что исследование продемонстрирует: перевод организма в режим голодания может улучшить здоровье многих взрослых и обратить вспять возрастные молекулярные и клеточные повреждения, лежащие в основе состояний, которые преследуют нас в конце жизни.
В 2022 году ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета сообщили о результатах тщательно продуманного четырехлетнего эксперимента, отслеживающего состояние сотен мышей на протяжении всей их жизни. Автоматические кормушки позволяли некоторым грызунам есть столько, сколько они хотели, в то же время резко снижая калории для других и предоставляя этой группе доступ к еде по разным графикам: в течение двухчасового окна, в течение 12 часов, круглосуточно, днем и ночью.
Одно лишь ограничение калорий увеличивало продолжительность жизни животных на 10%, а в сочетании с ограничением времени приема пищи до двух часов ночью (временем пиковой активности мышей) диета увеличила продолжительность их жизни на 35%. В эквиваленте человеческой жизни это около 25 лет. Но чтобы перепроверить действие этого эксперимента на людях, нужны десятилетия исследований.
Исследователи из Университета Бергена в Норвегии недавно подсчитали, что 20-летний подросток, который отказывается от гамбургеров, хот-догов, белого хлеба и других подобных продуктов и начинает есть бобы, чечевицу, цельнозерновые продукты, орехи, фрукты и овощи, может увеличить продолжительность жизни на 13 лет.
Ученые утверждают, что, добавив к такой диете физические нагрузки, 60-летний человек может прибавить более восьми лет жизни, а 80-летний — более трех лет. Они не измеряли влияние голодания на продолжительность жизни, но отметили, что в дополнение к физиологическим изменениям, вызванным голоданием, дисциплина способствует более тщательному выбору продуктов и меньшему количеству перекусов.
В 2022 году эксперт по циркадным ритмам Сатчидананда Панда из Института биологических исследований Солка в Калифорнии вместе со своими коллегами опубликовал результаты научной работы, в которой участвовало 137 пожарных Сан-Диего. Половина из участников согласилась есть только в пределах 10-часового ежедневного окна в течение 12 недель.
К удивлению самого ученого, производительность спасателей не упала. В целом группа голодающих показала улучшение уровня холестерина и психического здоровья, а также сократила употребление алкоголя, снизила уровень глюкозы и кровяного давления.
Недавно ученые выяснили, сколько стаканов воды нужно пить в день.
Олеся Маевская