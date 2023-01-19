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12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биологи выяснили, что повреждает нашу ДНК в маникюрном салоне

Насколько на самом деле вредны лампы для сушки гель-лака?

Источник: Freepik

Уже давно доказано, что ультрафиолетовое излучение, которое применяется в соляриях (с длиной волны 280−400 нанометров), канцерогенно. Однако влияние на организм излучения сушилок для ногтей изучено не было.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) решили разобраться, насколько они безопасны на молекулярном и клеточном уровнях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые использовали три типа клеточных культур — кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши. Их помещали под ультрафиолетовое излучение сушилки.

Оказалось, что 20-минутное воздействие приводит к гибели от 20 до 30% клеток, а три последовательных 20-минутных воздействия вызывали гибель от 65 до 70% клеток.

Однако и выжившие клетки пострадали. Внимательное изучение выявило повреждения ДНК и митохондрий. Они были аналогичны тем, что наблюдаются при раке кожи.

Хотя некоторые повреждения со временем восстановились, оставшихся было достаточно, чтобы рано или поздно привести к злокачественному перерождению клеток. Ученые отмечают, что 20 минут воздействия ошибочно кажется недолгим, но стоит учитывать, что эффект от сушки каждого ногтя по отдельности суммируется, а сам маникюр приходится обновлять каждые несколько недель.

Недавно генетики из Мельбурнского университета установили, что иммунная система современных папуасов развилась благодаря ДНК денисовцев.

Олеся Маевская

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