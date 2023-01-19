18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 19 января
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Россия должна «найти кого-то» для переговоров, а потом выходить с предложениями, заявил украинский лидер в Давосе. В Кремле в ответ посоветовали Зеленскому побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут».
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Документ не является юридически обязывающим, но другие институты власти Евросоюза должны принять его во внимание.
Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.
Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой.
По предложению Минфина ставки на них готовятся поднять уже с весны.