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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 19 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Кремль ответил на слова Зеленского о сомнениях в существовании Путина

Россия должна «найти кого-то» для переговоров, а потом выходить с предложениями, заявил украинский лидер в Давосе. В Кремле в ответ посоветовали Зеленскому побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут».

Европарламент принял резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Документ не является юридически обязывающим, но другие институты власти Евросоюза должны принять его во внимание.

Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России

Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой.

В России подорожают сигареты и жидкости для вейпов

По предложению Минфина ставки на них готовятся поднять уже с весны.

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