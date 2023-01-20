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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешествуем по России: Волгоград

В нашей огромной стране немало неизведанных локаций и удивительных мест для туристических поездок. Предлагаем вместе с нами отправиться в путешествие по самым интересным городам России. Сегодня мы изучим знаковые места Волгограда.

Для многих туристов Волгоград — это только комплекс на Мамаевом Кургане. Посмотреть на Родину-мать нужно обязательно, но при этом стоит помнить, что Волгоград, казалось бы, весь пропитанный трагедией Сталинградской битвы, может открыться и с других сторон. Уникальный город, растянувшийся на более чем 60 километров вдоль своей главной артерии — Волги, трижды менял свое название (Царицын — Сталинград — Волгоград), и каждая эпоха оставила в нем свой след.

Посмотреть полную версию фотопрогулки по городу-герою Волгограду можно тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.

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