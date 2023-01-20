12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США нашли ископаемый череп кита возрастом 12 млн лет
Он весит почти 300 килограммов.
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Сотрудники Калвертского морского музея получили череп кита возрастом 12 миллионов лет. Окаменелость была найдена жителем Пенсильвании Коди Годдардом, который искал кости и зубы акул, пишет Phys.org.
«Кажется, мы выиграли Кубок мира по палеонтологии, — сказал Стивен Годфри, куратор палеонтологического музея в восточном штате США. — Но пока мы не можем сказать, какому китообразному принадлежат эти зубы».
В музее сообщили, что потребовалось два месяца, чтобы извлечь и переместить череп, который был заключен в затвердевший блок отложений. Вес окаменелости составил 295 килограммов.
По данным музея, это самый полный ископаемый череп кита, когда-либо обнаруженный в районе Калверт-Клиффс. Окаменелость назвали «Коди» в честь нашедшего его жителя.
Недавно девятилетняя девочка нашла зуб мегалодона на пляже в США. 13-сантиметровая окаменелость едва поместилась в руке юного палеонтолога.
Олеся Маевская