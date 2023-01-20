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12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли ископаемый череп кита возрастом 12 млн лет

Он весит почти 300 килограммов.

Сотрудники Калвертского морского музея получили череп кита возрастом 12 миллионов лет. Окаменелость была найдена жителем Пенсильвании Коди Годдардом, который искал кости и зубы акул, пишет Phys.org.

«Кажется, мы выиграли Кубок мира по палеонтологии, — сказал Стивен Годфри, куратор палеонтологического музея в восточном штате США. — Но пока мы не можем сказать, какому китообразному принадлежат эти зубы».

В музее сообщили, что потребовалось два месяца, чтобы извлечь и переместить череп, который был заключен в затвердевший блок отложений. Вес окаменелости составил 295 килограммов.

По данным музея, это самый полный ископаемый череп кита, когда-либо обнаруженный в районе Калверт-Клиффс. Окаменелость назвали «Коди» в честь нашедшего его жителя.

Недавно девятилетняя девочка нашла зуб мегалодона на пляже в США. 13-сантиметровая окаменелость едва поместилась в руке юного палеонтолога.

Олеся Маевская

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