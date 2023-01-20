14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых»
Настолько полных текстов не находили уже сто лет.
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Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири заявил, что в некрополе древнеегипетской Саккары в 25 километрах от Каира археологи нашли прекрасно сохранившийся папирус с текстами из «Книги мертвых Фараонов». Egypt Independent сообщает, что его длина составляет 16 метров.
Артефакт назвали «Папирус Вазири» — в честь генерального секретаря Высшего совета древностей.
Вазири также добавил, что это самый полный документ, найденный за столетие. Находка будет отреставрирована и выставлена в Египетском музее в ближайшее время.
Недавно египетские археологи впервые за 115 лет обнаружили фаюмские портреты мумий, выполненные с помощью восковых красок.
Олеся Маевская