С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
13Лучшие снимки ушедшего года
Главное
Спецоперация на Украине
14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых»

Настолько полных текстов не находили уже сто лет.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири заявил, что в некрополе древнеегипетской Саккары в 25 километрах от Каира археологи нашли прекрасно сохранившийся папирус с текстами из «Книги мертвых Фараонов». Egypt Independent сообщает, что его длина составляет 16 метров.

Артефакт назвали «Папирус Вазири» — в честь генерального секретаря Высшего совета древностей.

Вазири также добавил, что это самый полный документ, найденный за столетие. Находка будет отреставрирована и выставлена в Египетском музее в ближайшее время.

Недавно египетские археологи впервые за 115 лет обнаружили фаюмские портреты мумий, выполненные с помощью восковых красок.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археология